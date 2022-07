Dronken bestuurder gaat rechtdoor in bocht en eindigt in gracht

Het ongeval gebeurde omstreeks 00.30 uur in de nacht van zaterdag op zondag. De man was onder invloed achter het stuur gekropen en was duidelijk niet meer in staat om te rijden. Hij ging uit de bocht en kwam in de gracht terecht met zijn kleine bestelwagen. Drie fietsers waren net op weg naar een fuif toen de wagen uit de bocht vloog, zij bleven gelukkig ongedeerd en belden meteen de hulpdiensten. Ook de brandweer werd even ter plaatse geroepen, maar moest uiteindelijk niet veel doen. De bestuurder werd meegenomen door de politie en het voertuig werd getakeld.