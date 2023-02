Drie bestuurders onder invloed van alcohol tijdens controle

Oudegem Hield vriendin (58) lichaam van Peter (64) twee dagen lang verborgen nadat ze hem om het leven bracht?: “Hadden al twee dagen niets meer van hem gehoord”

Twee dagen lang wist M.D.L. (58) uit Oudegem stil te houden dat Peter De Bock (64) om het leven werd gebracht in zijn eigen woning. Het was de familie die uiteindelijk onraad had geroken omdat ze Peter niet meer konden bereiken, en zijn vriendin hen ook niet binnen liet in de woning. De politie viel zaterdagavond binnen en trof daar het lichaam van Peter aan, die duidelijk met geweld om het leven werd gebracht. “Dit heeft hij absoluut niet verdiend”, zegt zijn tante Monique.

6 februari