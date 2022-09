Digitaal eenrichtingsverkeer in Kloosterstraat

De nieuwe maatregel moet de verkeersveiligheid in de schoolomgeving van vrije basisschool De Schatkist, gelegen in de Kloosterstraat in Wieze, ten goede komen. “De Kloosterstraat is op zich een rustige straat, maar ze is ook smal waardoor het moeilijk is om er met twee wagens te kruisen”, schetst burgemeester Jan Vanderstraeten (CD&V). “Dat is vooral op het einde en het begin van de schooldag een probleem, als het verkeer in de straat piekt. Daarom is beslist op die ogenblikken eenrichtingsvekeer in de straat in te voeren. Dat wordt aangegeven met een digitaal verkeersbord.”