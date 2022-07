Dieven stelen BMW op parking in Lebbeke op klaarlichte dag: “Mijn mama had al gevoel dat ze achtervolgd werd op E40"

LebbekeOp de parking van Bon’Ap aan de Brusselsesteenweg in Lebbeke hebben onbekenden maandagnamiddag een zwart eBMW4 Coupé gestolen terwijl de eigenares even boodschappen was gaan doen. In de wagen zat ook een hond op dat moment, maar die hebben de dieven even verderop afgezet in de Minnestraat in Lebbeke. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.

De feiten speelden zich af omstreeks 14.30 uur in Lebbeke, maar mogelijk waren de daders haar al veel eerder op het spoor. “Mijn mama was met mijn zus naar zee gegaan en ze waren op weg naar huis toen ze achter hen een zwarte BMW zagen die hen precies achtervolgde”, zegt Nathalie. “Dit gebeurde al op de E40 in Aalst, maar in Lebbeke reden ze nog steeds achter hen. Toen ze mijn zus had afgezet ging ze nog even naar de winkel, en daar gebeurde het.”

Omdat er een hond in de wagen zat, liet ze de ramen even open staan, maar de sleutel had ze wel bij zich. Toen ze nog geen tien minuten later opnieuw buiten kwam was haar auto verdwenen, met de hond er nog in. “De hond hebben ze later nog afgezet in de Minnestraat, want we hebben hem daar teruggevonden gezond en wel, samen met de gsm van mijn mama bij”, klinkt het.

Hoe ze de auto hebben kunnen stelen is voor Nathalie een raadsel, want het voertuig kan normaal niet rijden zonder sleutel. De BMW heeft nieuw een straatwaarde van minstens 47.000 euro. “Er zijn verschillende getuigen die de auto hebben zien wegrijden, maar zich er geen vragen bij stelden op dat moment waarschijnlijk", zegt Nathalie. “In de Minnestraat zou er ook nog ruzie geweest zijn tussen de twee inzittenden, waarschijnlijk omdat ze nog een risico genomen hebben om de hond bij ons af te zetten." Het is niet uitgesloten dat de daders technologie in handen hebben om te kunnen vluchten met de auto. De politie is verwittigd en speelde het dossier ook door aan het parket. Er zouden ook camerabeelden zijn van de gestolen wagen in Lebbeke, maar waar het voertuig nu is, is onduidelijk. Wie iets gezien heeft kan contact opnemen met de politie.

