Dieven na inbraak in woning met splinternieuwe BMW aan de haal: “Half uur weggeweest naar eetfestijn”

De feiten gebeurden gisterenavond tussen 19.30 uur en 20.00 uur ‘s avonds in de Fortstraat in Lebbeke. Andy Vereeken was samen met zijn familie gaan eten op een eetfestijn, en toen ze terugkwamen een half uur later merkten ze dat het voertuig gestolen was. “De wagen was eigendom van mijn broer", klinkt het. “Wij hebben een garage en verkopen auto’s, maar voor deze wagen heeft hij 15 jaar lang gewerkt om hem te kunnen kopen. Hij had het voertuig nog maar een dag in zijn bezit, en nu zijn ze er al mee weg.”