Dierenbeul beschiet pony en koe met kruisboog en dartspijl: “Pony kreeg kruisboogpijl in de nek”

De feiten speelden zich af in Hannaerden en in de Gehuchtveldstraat in Wieze. In Hannaerden werd een koe in de nek geschoten met een kruisboog. In de Gehuchtveldstraat werd een pony tot twee keer toe beschoten. “De eerste keer gebeurde dit met een dartspijl in de bil van het dier, de tweede keer ook met een kruisboog in de nek", zegt burgemeester Jan Vanderstraeten (CD&V). “De politie heeft in totaal drie pv’s opgesteld tegen een onbekende voor het verwonden van de dieren. Er zal ook meer patrouille gereden worden in de buurt de komende periode om verdachte handelingen beter op te sporen."