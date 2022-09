Dertig jeugdacteurs Toneelkring Wij zorgen voor drie producties

LebbekeToneelkring Wij van Lebbeke ruimt drie weekends plaats voor haar jeugdwerking. Dertig jeugdacteurs laten daarbij van zich horen in drie producties. Van schrijven, over regie tot acteren, ze nemen alles voor eigen rekening.

Het is de Jeugdtoneelkring Wij die het nieuwe theaterseizoen 2022-2023 mag aftrappen. De plus-zeventienjarigen bijten daarbij de spits af met “Spijt komt na de zonde”. Het stuk werd geschreven door Wij-jeugdlid Seppe De Batselier, die meteen ook de regie op zich neemt. “Dat doe ik samen met Ben Lissens en Kim Matthijs”, zegt hij. “Met de acteurs tussen zeventien en twintig jaar brengen we een stuk over de verlokkingen in ons jonge leven. Inspiratie voor het stuk konden we dus uit de eigen leefwereld halen. We staan met elf acteurs op de planken.”

Midden oktober treden de twee jongere groepen van de jeugdafdeling voor het voetlicht. De 15- en 16-jarigen brengen “Vogelvrij”. Ook dit stuk werd geschreven door een Wij-lid, namelijk Helena Janssen. Zij leidt samen met Siebe Boone deze productie in goede banen. De jongeren kruipen in de huid van vier leerlingen en een leerkracht die mee doen aan een Schrijf-ze-Vrij-dag. Maar dan worden ze zelf slachtoffer van een gijzeling. De 12- tot 14-jarigen brengen dan weer “Nog iet jong?”. Marie Verstraeten en Jente Van Pelt zorgden voor de bewerking en staan achter de regietafel. In deze komedie willen twee rivaliserende slagerfamilies zich verzoenen.

Samen staan in deze drie producties een dertigtal jongeren op de planken. “We zetten al decennia lang in op een stevige jongerenwerking en we zullen dit in de komende jaren ook blijven doen”, zegt voorzitter Jan Lissens. “Wij zijn er ons van bewust dat net deze voortdurende doorstroming van jong talent essentieel is voor de verdere bloei van ‘Wij’ in de toekomst.”

“Spijt komt na de zonde” speelt al vanaf 23 september. Alle info en tickets: toneelkringwij.be.

