Denderklokjes op Dender- en Scheldetocht

De jaarlijkse Dender- en Scheldetocht is aan de 33ste editie toe. Deelnemers kunnen kiezen uit wandelingen van 6, 10, 13, 18, 24, 32, 42 en 50 kilometer. Voor de kinderen is er aan de tocht van zes kilometer een fotozoektocht gekoppeld en een tussenstop in de speeltuin Aftrap. Vertrekken kan tussen 7 en 15 uur. Wie de vijftig kilometer wil wandelen, moet tussen 6 en 9 uur vertrekken. De start is voorzien aan Cultuurcentrum De Biekorf, aan de Stationsstraat 23 in Lebbeke. Daar is ook doorlopend animatie voorzien met een lopend orkest, een frietkraam en een ijskar. Deelnemen kost 1,5 euro voor leden van wandelclubs, 3 euro voor niet-leden. Info: www.denderklokjes.be.