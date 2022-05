Denderklokjes nodigen uit op Vondemolentocht

De Vondelmolentocht is een jaarlijkse traditie voor de Denderklokjes. Deelnemers kunnen kiezen uit wandelingen van 6, 8, 10, 12, 18 en 24 kilometer. Allemaal lopen ze langs rustige wegen en bezoeken verschillende mooie plekken in Lebbeke en omgeving. Speciaal voor de kinderen is er een fotozoektocht voorzien.