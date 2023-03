Deelnemers Down The Road beschilderen beeldjes voor goede doel

“Hij had hulp nodig, geen politiecel”: worden drie agenten doorverwe­zen naar correctio­ne­le rechtbank voor dood Jim?

Vier jaar geleden overleed Jim Cooreman uit Lebbeke na een cocktail van drugs in een politiecel in Dendermonde. Drie agenten van Lebbeke brachten hem naar daar, ondanks zijn vraag om medische hulp. De drie verschenen vandaag voor de raadkamer in Dendermonde, die nu zal moeten uitmaken of ze moeten doorverwezen worden naar de correctionele rechtbank. De vraag waar het om draait: had Jim nog een kans gehad als hij de hulp had gekregen die hij vroeg?