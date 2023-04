Dansnamiddag in gezelschap van Mayke Vanes en David

Werken Fiberklaar in P. Van Duyse­straat stilgelegd: vergunning ontbrak

Een opengebroken voetpad ligt er in de P. Van Duysestraat in hartje stad al enkele dagen onaangeroerd bij. Het netwerkbedrijf Fiberklaar moest er haar werken stopzetten omdat het voor die locatie, in het midden van een schoolomgeving, geen vergunning had. Tegen maandag zouden de putten weer dicht moeten zijn.