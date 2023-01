Dansnamiddag Blue Star Orkest op 17 januari

Merchtem Vijftien jaar geleden stierven vijf familiele­den bij helikopter­crash: “Zelfs als ik de vijf lichamen zag liggen kon ik het amper beseffen”

In de Meerpoelstraat in Merchtem is het tragische helikopterongeval van vijftien jaar geleden herdacht. Vijf inzittenden kwamen op tweede kerstdag van het jaar 2007 om het leven toen hun heli neerstortte in een veld. Paul Van Den Eynde (80), voormalig eerste schepen en toen waarnemend burgemeester, was er als één van de eersten bij. “Die dag en die beelden blijven voor altijd in mijn geheugen gegrift”, zegt hij.

27 december