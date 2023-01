Dalende trend in aantal huwelijken

In 2019, nog voor er sprake was van het coronavirus, huwden er in Lebbeke 81 koppels. In 2020, wel al een coronajaar, waren dat er toch nog 75. Maar in 2021 traden nog slechts 63 Lebbeekse koppeltjes in het huwelijk. Het voorbije jaar, 2022, waren dat er 65. “Daarmee merken we toch een dalende tendens op”, zegt burgemeester Jan Vanderstraeten (CD&V). “2022 tekende een lichte stijging op, maar die kan niet op tegen de cijfers van de jaren voordien. In 2019 lag het cijfer nog twintig procent hoger. We hadden een heropflakkering van het aantal huwelijken verwacht na corona, maar dat blijkt dus niet het geval.”