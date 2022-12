Cultuurdienst lanceert platform vol tips en advies voor muzikanten

Dendermonde Schoenen­win­kel wordt vastgoed­kan­toor: Heylen Vastgoed neemt intrek in vroegere Bultino

Schoenenwinkel Bultino in Dendermonde, die de voorbije maanden na stopzetting van de zaak leegstond, krijgt een nieuwe bestemming. De Antwerpse makelaar Heylen Vastgoed neemt zijn intrek in het pand van 700 vierkante meter groot. Tien mensen zullen er werken. Het is de derde vestiging van de vastgoedmakelaar in Oost-Vlaanderen.

7 december