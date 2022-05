Compostmeesters in de bloemetjes voor twintig jaar inzet

Hamme Creatieve campus aan vernieuwde Marktplein opent officieel deuren: “Mooi kindje gebaard”

Aan het Marktplein in Hamme is dit weekend officieel de creatieve campus geopend. De bibliotheek in de kerk en de academie worden er gehuisvest in een groot gebouw. Door corona werd de officiële opening een paar keer uitgesteld, maar nu is het eindelijk zover. “We zijn blij dat we hier allemaal samen onderdak hebben gekregen", zegt directeur Wim Smet.

1 mei