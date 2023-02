Commotie rond klokkentoren Heizijde: “Al drie keer op rij sabotage, maar ze zullen weer luiden”

Het blijken niet alleen vuurtorens zoals die in Oostende die voor commotie kunnen zorgen. In Lebbeke zijn dat de kerkklokken van Heizijde. Want die zijn de voorbije weken opvallend stil. “Gesaboteerd”, heet het. Maar burgemester Jan Vanderstraeten (CD&V) maakt zich sterk: “De klokken zullen opnieuw luiden en zullen dat blijven doen”.