Comité Sintemetten Belle stelt nieuwe brochure voor

DenderbelleHet Comité Sintemetten Belle heeft een nieuwe brochure over de Sint-Maartentraditie in Denderbelle klaar. Die werd voorgesteld in het Kosterhuis, vlakbij de Sint-Martinuskerk.

Het Comité Sintemetten Belle heeft een duidelijke missie: mensen samenbrengen rond het erfgoed van Sint-Martinus. De figuur is dan ook niet voor niets de patroonheilige van de parochie Denderbelle. “Om Sint-Martinus, als een deel van ons erfgoed, in Belle in de kijker zetten, hebben we een nieuwe brochure klaar”, zegt Magda Van de Winkel van het Comité Sintemetten Belle.

De uitgave draagt de naam “Over Martinus van Tours en Sint-Maarten in Denderbelle”. Het is een actualisering van de in de jaren tachtig gepubliceerde uitgave “Sint-Maarten in Denderbelle”. “Marc De Rop, Eddy Hoofteer, Jan Lambrecht en Marc Van Gaver zorgden voor een actualisering en breidden die bovendien uit met artikels en nieuwe foto’s van ons kerklijk en cultureel Bels patrominium. Daar kwam ook heel wat opzoekingswerk over de oorsprong en de verering van de Sint-Maartenfiguur aan te pas”, zegt Kris Beeckman.

De brochure beschrijft de historische figuur van Sint-Maarten, volksgebruiken errond, de verering in Europa, de oorsprong ervan en legenden errond. Natuurlijk komen ook de historiek van de Martinusverering in Denderbelle, de Sint-Martinuskerk, de kapel en de historiek van de Sint-Martinusgilde aan bod. Ook de nieuwe Martinus-wandelroute, die deel uitmaakt van de internationele route tussen Utrecht en Tours, krijgt de nodige aandacht. “De brochure brengt ook het verhaal over het streekbier Sint-Martinusken en de KSA-jeugdvereniging Sint-Maartensbond”, klinkt het.

De brochure van 64 bladzijden is uitgegeven met de steun van het gemeentebestuur van Lebbeke. Ze is verkrijgbaar in de bibliotheek en Cultuurcentrum De Biekorf.

