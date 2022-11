Comité Sintemetten Belle beloont winnaars Sintemetten Zoektocht

“Mensen samenbrengen rond het erfgoed van Sint-Martinus, de patroonheilige van Denderbelle”. Dat is de missie van Comité Sintemetten Belle, dat hiervoor verschillende activiteiten organiseert. Recent vond in dat kader een Sintemetten Zoektocht plaats.

“Een zomer lang konden deelnemers wandelen door Belle combineren met historische info en Sint-Martinus-links langs het parcours”, zegt Kris Beeckman van het comité. “De mooie zoektochtbrochure die we hiervoor samenstelden, werd bedeeld bij inwoners in Denderbelle en ver daarbuiten. Zelfs tijdens het Europees Martinuscongres in Beveren verdeelden we exemplaren.”

Het Comité Sintemetten Belle heeft bovendien aandacht voor de kwetsbare gezinnen in Lebbeke. De vereniging wist meer dan tweeduizend stuks tweedehands speelgoed in te zamelen bij de Belse gezinnen. “Die werden verkocht op de avondmarkt tijdens Kapellenstraatkermis”, zegt Beeckman. “Met de opbrengst kochten we boekenbons aan om te verdelen, via het OCMW, aan kansarme gezinnen. Ook een deel van het speelgoed zal aan kinderen van kansarme gezinnen in Groot-Lebbeke verdeeld worden.”