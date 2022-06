Chocoladeproducent Barry Callebaut verkozen tot meest aantrekkelijke werkgever van provincie

Hamme Organisa­tie opgelucht met grote belangstel­ling voor aangepaste watermolen­tri­at­lon

De organisatie van de bekende watermolentriatlon in Hamme haalt opgelucht adem. Na het nieuws over de woudaap, een kleine reigersoort in de Oude Durme, mocht er niet meer gezwommen worden in het water, een zware domper voor de organisatie, maar ondanks deze tegenvaller zullen er morgen toch 170 deelnemers aan de start staan.

