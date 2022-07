Chocoladefabriek Barry Callebaut begint met opruimen van chocolade: honderden tonnen worden verplicht vernietigd

De fabriek van Barry Callebaut in Wieze is de grootste chocoladefabriek ter wereld, maar de productielijnen liggen er nu al enkele dagen stil door salmonella en een heropstart is nog niet voor meteen. Zo zit er nog chocolade in de vrachtwagens en ligt er ook nog chocolade op de lijnen. Tot zo lang al deze chocolade niet weg is, kan de fabriek niet opstarten. “We hebben toelating gekregen om met een dertigtal vrachtwagens vol chocolade naar de verwerker te rijden, die de chocolade zal vergisten”, aldus woordvoerder Korneel Warlop. Daarmee zal al een grote hoeveelheid weg zijn. De verwerking zal hier in België verlopen.