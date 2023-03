Chiro H. Kruis presenteert Breugelavond

Financiële analyse rond restaura­tie Bomvrije Kazerne in het rood: stad gaat op zoek naar co-investeer­ders en vraagt subsidie voor tijdelijk dak

Een tijdelijk dak op de Bomvrije Kazerne in Dendermonde, in afwachting van het vinden van de nodige co-investeerders om het complex eindelijk een nieuwe toekomst te geven. Daarvoor heeft het stadsbestuur een subsidiedossier ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Ondertussen is ook de knoop doorgehakt over welke functies op de site toegelaten zullen worden. Een woonblok op het dak is er daar één van. Want één conclusie is overduidelijk: om met de kankerplek in de binnenstad komaf te maken, is het prijskaartje gigantisch.