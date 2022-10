Cheque voor basisscholen tegen lege brooddozen

Open Vld wist via een crowdfunding 1.945 euro bij elkaar te zamelen voor de steunactie tegen honger op school. “Streefdoel was om 1 euro per leerling per school bij elkaar te krijgen”, zegt raadslid Freya Saeys. “Daarvoor hadden we 1.750 euro nodig, maar in amper vijf dagen tijd hadden we al 1.945 bij elkaar. Die schenken we nu met veel pleziers aan onze basisscholen. Onderwijs is immers heel belangrijk in de armoedecontext en het fenomeen van lege brooddozen steekt jammer genoeg steeds vaker te kop op. Kinderen moeten deftig kunnen eten, want met een lege maag kan er niet goed gestudeerd worden.”