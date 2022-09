Carnavalisten vinden nieuw onderdak in loods van ex-houthandel Mannaert: “Al deze winter hier wagens bouwen”

De voorbije jaren hadden carnavalsgroepen van Wieze plaats in een loods op de site Beeckman in hartje Lebbeke om hun wagens te bouwen. “Het was geweten dat dit een tijdelijk onderkomen was”, zegt burgemeester Jan Vanderstraeten (CD&V). “De site Beeckman is recent verkocht voor een woonproject en de loods, die overigens in slechte staat verkeert, moet worden afgebroken. Daarom moest een oplossing voor de carnavalisten gezocht worden. In april worden immers de loodsen op de site al afgebroken.”

Samen met het Lebbeekse gemeentebestuur vond het Carnavalcomité Wieze een oplossing: al deze winter zullen de carnavalswagens gebouwd worden in de loods van de vroegere houthandel Mannaert in de Verbindingsstraat. Die staat leeg sinds het stopzetten van de houtzagerij en de eigenaars werden bereid gevonden de hangar te verhuren aan het Carnavalcomité Wieze. Die krijgt van het gemeentebestuur een kwart meer subsidie, 20.000 euro in totaal, als ondersteuning voor het onderkomen.

Met de verhuis beschikken de carnavalisten voortaan over 900 vierkante meter oppervlakte in plaats van 500. “We zijn heel tevreden met die extra ruimte, want nu kunnen acht groepen hier aan hun wagens bouwen”, zegt Gino Callebaut van Carnavalcomité Wieze. “Bovendien is ruimte over om nieuwe, jonge carnavalisten een plaats te geven. Gebrek aan locatie is vaak een hindernis voor jongeren om te starten. Daar hebben we nu een oplossing voor.”

De loods is meteen gebruiksklaar. “Al gaan we wel in wat extra verlichting voorzien”, zegt Callebaut. “En er komt ook een huishoudelijk reglement om in te zetten op orde en netheid én afspraken rond burenlawaai. We willen een heel goede verstandhouding met de omwonenden.”

In oktober zal de loods Beeckman leeggemaakt worden en verhuist alles naar de Verbindingsstraat. “De groepen zijn enthousiast”, weet Callebaut. “Hier zal met veel plezier carnaval 2023 klaargestoomd worden.”

