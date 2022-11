Camille komt naar Oktoberhallen Wieze: “Feestje met verschillende artiesten”

Waasland/Dendermonde Van een prachtige bloemen­tuin tot een paddenstoe­len­wan­de­ling: wat te doen in het verlengd weekend van 11 november in regio Waasland en Dendermon­de

Er staat ons dit weekend weer een verlengd weekend te wachten met heel wat leuke activiteiten in de regio van Dendermonde en het Waasland. Zo kan je in het stadhuis gaan kijken naar een prachtige bloementuin of genieten van een heerlijke zondagswandeling in het bos.

10 november