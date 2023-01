Buurtatelier ‘t Lab Gods klinkt met Sjas Patat: “Eindelijk toilet voor kerk Lange Minnestraat”

De vrijwilligers van ‘t Lab Gods zijn ondertussen al een paar jaar bezig met experimenteren rond nieuwe mogelijkheden in de vroegere kerk in de Lange Minnestraat, waar al een tijd geen misvieringen meer plaatsvinden. De H. Kruiskerk moet zo steeds meer een ontmoetingscentrum en uitvalsbasis voor activiteiten voor de buurt worden.

“Om daar in te slagen, moeten ook wat gebreken aan het gebouw aangepakt worden”, zegt An Van Der Vreken van ‘t Lab Gods. “Zo was er geen sanitair aanwezig. Om dat te kunnen verwezenlijken startten we een crowdfunding. Die leverde onze 3.500 euro op. En onze inschrijving op een projectoproep van Streekfonds Oost-Vlaanderen bracht nog eens 3.500 euro op. Daarmee konden we een toilet realiseren. Door die meteen rolstoeltoegankelijk te maken, zijn we zeker dat ze voor iedereen toegankelijk is.”