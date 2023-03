Buurtatelier Lab Gods presenteert buurttafel met spaghetti en informatie

Dieven na inbraak in woning met splinter­nieu­we BMW aan de haal: “Half uur weggeweest naar eetfestijn”

In de Fortstraat in Lebbeke hebben inbrekers gisterenavond een splinternieuwe BMW M2 gestolen met een prijskaartje van ongeveer 60.000 euro. Het voertuig stond voor de deur geparkeerd, maar was verdwenen na een inbraak in een woning. De eigenaars hebben meteen klacht ingediend bij de politie in de hoop het voertuig nog terug te vinden.