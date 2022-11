Burgemeester noemt heraanleg Dendermondsesteenweg “een klucht”: “Het enige wat we vragen is degelijke fietspaden, al jaren”

Dendermonde Van IT’er en fervent bierbrou­wer tot klimaatac­ti­vist: David Steeman, de man die zich in Nederland vastkleef­de aan kunstwerk ‘Meisje met de parel’

De Belgische klimaatactivist Wouter Mouton, die vorige week zijn hoofd vastplakte aan het kunstwerk ‘Meisje met de parel’ in het Mauritshuis in Den Haag, kreeg daarbij hulp van enkele andere activisten. Eén van hen is David Steeman uit de Dendermondse deelgemeente Mespelare. Ook hij zit momenteel, net als Mouton, in de gevangenis. Ook in Dendermonde toonde hij zich een paar jaar geleden al voor het klimaat door in de stad klimaatmarsen te organiseren. Een portret.

16:24