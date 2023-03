Burgemeester en Anne-Sophie van Down the Road trekken steunkousen aan voor Wereld Downsyndroom Dag

Vandaag is het Wereld Downsyndroomdag, de dag waarop wereldwijd aandacht gaat naar mensen met het syndroom van Down. Mensen die dat willen steunen, trekken die dag twee verschillende kousen aan onder het motto “anders zijn is oké”. De kousen worden “steunkousen” genoemd. En ook de Lebbeekse burgemeester Jan Vanderstraeten trok ze dinsdag aan. Net als Anne-Sophie Van Zandweghe. De Lebbeekse jongedame nam deel aan het jongste seizoen van televisieprogramma Down The Road en trok daarvoor met vijf andere reisgenoten en presentator Dieter Coppens naar Thailand. Anne-Sophie is evenwel ook een bezige bij en werkt onder andere in de bibliotheek van Dendermonde, maar ook in het OCMW-rusthuis Hof ter Veldeken in Lebbeke. Ze zorgt er mee voor animatie van de bewoners. Dinsdag maakte ze evenwel even tijd om samen met burgemeester Vanderstraeten op de foto te gaan, waarbij ze allebei hun gekleurde steunkousen tonen. “Ik mocht vandaag dus met een echte BV op de foto in ons woonzorgcentrum Hof ter Veldeken”, zegt Vanderstraeten. “Anne-Sophie is er een topvrijwilliger!”