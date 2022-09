Bullseye! Meteen ambiance in Oktoberhallen Wieze met Belgian Darts Open: “Bij elke topscore gaat daker af”

Lebbeke Marco (29) redt ouder koppel uit woning nadat brander vuur vat: “Ik zag de zwarte rook en ben meteen uitgestapt”

In de Processiestraat in Lebbeke is vanochtend brand uitgebroken achteraan in een woning. De brander voor de verwarming had er vuur gevat en veroorzaakte rookontwikkeling. Marco Van Biesen (29) passeerde er net en zag dat de bewoners - een ouder koppel - nog binnenzaten.

