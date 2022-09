Bullseye! Meteen ambiance in Oktoberhallen Wieze met Belgian Darts Open: “Bij elke topscore gaat dak eraf”

Dendermonde WK VOETBAL. Nog twee maanden tot Qatar, maar ligt Dendermon­de (al) wakker van de Rode Duivels? “Nog geen enkele bestelling, dit zou wel eens een dood kieken kunnen worden”

Over twee maanden spelen onze Rode Duivels het WK voetbal in Qatar, maar daar lijkt Dendermonde op dit ogenblik nog niet echt wakker van te liggen. Dat blijkt uit een rondvraag in de Ros Beiaardstad. De energiecrisis maakt iedereen heel voorzichtig. “Niemand gaat risico nemen om iets groots te organiseren als hij niet zeker is van de return”, klinkt het. Wordt het een winters voetbalfeest in mineur? Of valt er toch iets uit de bus?

21 september