Brochure bundelt geschiedenis en monumenten van Boerenkrijg in regio

IN BEELD. Ondanks kletsnatte start toch geslaagde Walking Dender

Dendermonde is haar kermisweek, en dus de laatste rechte lijn richting einde zomervakantie, ingezet en traditiegetrouw gebeurde dat met de Walking Dender. Lang de oevers van de Oude Dender in de binnenstad was allerlei lekkers te proeven. Ondanks een kletsnatte start werd het een geslaagde editie.