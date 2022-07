Brandweerofficier Danny (65) gaat met pensioen na carrière van 45 jaar

LebbekeDanny De Vis (65) was jarenlang lid van het brandweerkorps in Lebbeke, maar eind van de maand stopt hij er mee en gaat hij met pensioen. Enkele collega’s van hem bezorgden hem nog een afscheid alvorens hij definitief vertrekt, iets wat Danny wel kon appreciëren. “Heb het jarenlang met hart en ziel gedaan, maar nu is het tijd aan de volgende generatie", klinkt het.

Het brandweerbloed zat bij Danny duidelijk in de familie. Zijn vader was in het verleden ook al lid van de brandweer in Lebbeke, en was het dus ook evident voor Danny om lid te worden van de brandweer. Door de jaren heen werkte hij zich op tot officier van het korps in Lebbeke, maar nu is het tijd om afscheid te nemen.

Enkele van zijn collega’s gaven hem gisteren dan ook een laatste afscheid en hadden een oproep in scène gezet voor een autobrand aan de parking Beeckman. Daar stonden zijn familie en collega’s hem op te wachten en mocht hij nog een laatste keer blussen. Na een carrière van 45 jaar is het voor Danny meer dan genoeg geweest en kan hij gaan genieten van het leven. “Ik heb zeer veel gezien in mijn carrière, maar de dubbele moord in Lebbeke waar ik als eerste toen was aangekomen, is iets wat me altijd zal bijblijven. Heel veel zaken vergeet je nooit, maar leer je wel plaatsen, dat was ook zeer belangrijk”, zegt Danny.

Volledig scherm Danny (65) neemt het einde van de maand definitief afscheid. © Koen Baten

“Uiteraard ga ik het werk zeker wel missen, maar tegelijk heb ik er ook vrede mee dat het gedaan is. Ik heb hier heel wat vrienden gemaakt, en zal hier zeker nog wel eens langskomen in de toekomst", klinkt het. Danny had wel verwacht dat ze hem een afscheid zouden geven, maar niet dat het nu al zou gebeuren. “Uiteraard is dit leuk dat ze op deze manier afscheid van mij nemen, en dat is iets wat ik niet snel zal vergeten.”

