Brandweerman Danny (65) neemt afscheid van korps in Lebbeke: “Had toch graag nog even verder gedaan”

Dendermonde/Buggenhout Camerata Producti­ons giet verhaal verdwij­ning Zuster Gaby in kortfilm: “Zo mysterieus dat het om verfilming vraagt”

Camerata Productions, dat regelmatig theaterproducties opzet in Buggenhout en Dendermonde, werkt aan een kortfilm rond het verhaal van de mysterieuze verdwijnen van Zuster Gaby uit een klooster in Dendermonde decennia geleden. Het waargebeurde verhaal spreekt al jaren tot de verbeelding in de regio. De kortfilm zal in het najaar van 2023 in première gaan.

4 september