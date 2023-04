Brandweer redt ree die vast zit in omheining

1 april-grap­pen zorgen voor commotie in Lebbeke en Opdorp

Zowel in Lebbeke als in Opdorp zorgden twee 1 april-grappen voor commotie. Wordt Baasrode-Zuid opeens Lebbeke-Noord? En komt er een gigantische appartementencomplex aan de Dries in Opdorp? Op sociale media werd er druk over gespeculeerd, al hadden velen de aprilvis wel zien zwemmen.