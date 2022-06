Wijn- en Biergilde ´t Vaatje viert verjaardag met steak en saté

“Veertig jaar zijn we actief in het maken van wijn en fruitwijn, 22 jaar lang al brouwen we zelf bier”, zegt voorzitter Erik Fieremans. “Dat is niet niks, een generatie lang verenigingswerking. Tijdens al die jaren hebben we heel wat kennis opgedaan, die we graag delen met alle geïnteresseerden. Bovendien hebben we al twintig jaar in Lebbeke onze thuis gevonden. Er is dus reden genoeg om te vieren.”