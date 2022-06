Bij de kunstenaar thuis: Open Atelierdagen onder nieuwe naam

Buggenhout Officiële opening voor nieuwe brandweer­ka­zer­ne: korps plant heel weekend opendeur

De brandweerkorps van Buggenhout nam in februari haar intrek in de nieuwe brandweerkazerne, maar nu heeft ook de officiële opening plaatsgevonden. Volgend weekend vindt een opendeur plaats voor iedereen die een kijkje wil komen nemen in het nieuwe complex.

13 juni