Bib verzamelt 1.600 papieren kraanvogels: “Krijgen thuis op drie locaties”

Ros Beiaard verovert plekje in de Canon van Vlaanderen: “Mooie opsteker en waardering voor de vele vrijwilli­gers aan de Ommegang”

De Guldensporenslag, Ons Kookboek, het Lam Gods, Rock Werchter,... Het zijn een paar van de Vlaamse gegevens die opgenomen zijn in de Canon van Vlaanderen die sinds vandaag klaar is. Opvallend: ook de Ros Beiaardommgang heeft een plaats gekregen in de lijst. En daar zijn ze in Dendermonde natuurlijk trots op.