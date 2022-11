Bib trapt voorleesweek af met pyjamamoment

Grembergen Streep door toekomst Zaal Uilenspie­gel: Toneel­kring Verbroede­ring na decennia noodgedwon­gen op zoek naar nieuwe thuis

De nieuwste productie van Toneelkring Verbroedering in Grembergen wordt er één met een emotioneel kantje. Het is immers de laatste keer dat de acteurs optreden in hun vertrouwde Zaal Uilenspiegel. Want die wordt verkocht. “En dus moeten we noodgedwongen op zoek naar een nieuwe thuis, met heel veel pijn in het hart”, klinkt het.

17 november