Bezoekers buurtrestaurant De Passant smullen van mosselen: “Vaste bezoekers eens extra verwennen”

Hamme Jeugdclub ‘Den Trap’ neemt na 55 jaar afscheid met nog één laatste feestje: “Financieel gewoon niet meer houdbaar”

Op 1 oktober valt definitief het doek over jeugdclub ‘Den Trap’ in Hamme. De leden zijn intussen geen jeugd meer en er is geen opvolging. Ook de financiële kant wordt moeilijker om dragen en daarom gooien ze de handdoek in de ring. Maar alvorens ze stoppen, organiseren ze nog één laatste feest, op 1 oktober. “Het is bijzonder jammer dat we moeten stoppen, maar we gaan er nog één keer een goede lap op geven", zegt Christiaan Vanholder.

