Bewoner overgebracht naar ziekenhuis na woningbrand in appartement

De brand ontstond rond 1.00 uur ‘s nachts op het appartementsgebouw op de hoek. Een jonge bewoner op de bovenste verdieping was mogelijk in slaap gevallen met een sigaret in de hand waardoor de brand kon ontstaan. In het appartement ontstond heel wat rookontwikkeling waardoor het brandalarm in werking trad en de buren de hulpdiensten konden verwittigen. De brandweer van Lebbeke had het vuur snel onder controle. “We hebben wel de deur moeten openbreken omdat de bewoner nog aanwezig was en niet meteen reageerde", klinkt het bij de brandweer. “We hebben hem nadien meteen naar buiten gehaald.” Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar stelt het relatief goed.