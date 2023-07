Bestuurder rijdt etalage TopSport binnen: schade bijzonder groot

Het ongeval gebeurde omstreeks 14.30 uur op de parking van de winkelzaak. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk, maar feit is wel dat een wagen plots vooruitschoot en daarbij de vitrine binnenreed. Gelukkig was er op het moment van de feiten niemand aanwezig in dat deel van de winkel, al is de materiële schade wel aanzienlijk. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. De brandweer van Dendermonde en Lebbeke kwamen ter plaatse om de schade op te ruimen en zo goed als mogelijk te herstellen. De winkel bleef ondanks het voorval open en zal ook de komende dagen de deuren niet gesloten houden.