Bestuurder geflitst met 101 kilometer per uur in bebouwde kom tijdens flitsmarathon

De overgrote meerderheid van de bestuurders hield zich dus aan de toegelaten snelheid, maar toch waren er ook enkele stevige snelheidsovertredingen. Zo werd er een bestuurder geflitst met een snelheid van 101 kilometer per uur in de bebouwde kom, waar er slechts 50 is toegelaten. Nog 220 andere bestuurders reden ook te snel en zullen een boete ontvangen.

Daarnaast gaf de politie zestien bestuurders ook een boete van 174 euro. Vijftien van hen maakten gebruik van hun gsm achter het stuur, een bestuurder was niet in orde met een kinderzitje in de wagen. Voor het niet dragen van de veiligheidsgordel, een lading die niet vastgemaakt was en geen nummerplaat aan de aanhangwagen kregen drie personen een onmiddellijke inning van 116 euro. Vier personen reden rond met een vervallen keuring en er werd een PV opgesteld voor inbreuk op de rij- en rusttijden. Twee bestuurders kregen een waarschuwing over de verlichting van hun aanhangwagen. Van de bestuurders die gestopt werden was niemand onder invloed van alcohol.