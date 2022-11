Bestuurder gaat met hoge snelheid uit bocht en vernielt twee voortuinen

Hamme Broers Elias (21) en Dieter (36) openen samen Delhaize-filiaal aan vernieuwde markt in Hamme

Dieter Van Kerckhoven (36) en Elias Van Kerckhoven (21) openen vanaf vrijdag 25 november het nieuwe AD Delhaize filiaal aan het Marktplein in Hamme. De broers hebben al ervaring en werkten hiervoor in een zaak in Grembergen die hun andere broers nu zullen verder zetten. “Het was een mooie opportuniteit om ook hier in Hamme een zaak te openen", klinkt het bij de broers.

