Bestuurder gaat aan hoge snelheid uit bocht en vernield twee voortuinen

Het ongeval gebeurde rond 01.00 uur vannacht. Een jonge bestuurder reed er met vrienden richting Lebbeke toen het fout liep in een bocht en hij de controle verloor over zijn stuur. Vermoedelijk lag de snelheid veel te hoog en was hij onder invloed. Twee voortuinen liepen aanzienlijke schade op en daarna kwam de wagen tot stilstand in een voortuin. “Gelukkig was er een omheining die er voor zorgde dat hij geen woning raakte, want anders was het nog veel erger afgelopen", zegt Francois Saeys, een van de slachtoffers. Bij het ongeval raakte gelukkig niemand gewond, want dit kon veel erger afgelopen zijn. De wagen was wel rijp voor de schroothoop. De politie heeft de nodige vaststellingen gedaan.