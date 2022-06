Benen strekken in De Biekorf: Dansnamiddag met De Doorbrekers

Een eerstvolgende dansnamiddag vindt plaats op dinsdag 21 juni. Liefhebbers kunnen dan vanaf 14 uur in CC De Biekorf, aan de Stationsstraat in Lebbeke, terecht. Dansorkest van dienst is De Doorbrekers, die de grootste hits brengen om de benen op te strekken. Het hele gebeuren draait om een gezellige namiddag in leuk gezelschap. Toegangskaarten kosten 7 euro per persoon, een gratis tas koffie met versnapering inbegrepen. Info en tickets: www.ccdebiekorf.be.