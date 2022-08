Bels kampioenschap bierbakstapelen groot succes, maar record niet verbroken

Lokeren Herbruikba­re bekers zorgden voor de helft minder restafval tijdens Lokerse Feestweek

Tijdens de afgelopen Lokerse Feesten haalde de afvalintercommunale IDM in totaal 73.000 kilo afval op. Dat is maar liefst 16.000 kilo minder afval dan tijdens de vorige gelijkwaardige editie in 2019. Het restafval van de feesten tikt af op 33.493 kilo, waar dit in 2019 nog 64.208 kilo was.

22 augustus