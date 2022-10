Bellebroekwegel geselecteerd voor Natuurweekend

In samenwerking met Natuurpunt zijn er voor het ‘Radio 2 Natuurweekend’ in Vlaanderen bijna twintig ‘Radio 2 Natuurwandelingen’ uitgestippeld. Eén daarvan is de Bellebroekwegel in Denderbelle. Op zaterdag 22 oktober is die voor het eerst te ontdekken. De wandeling is ongeveer 6,5 kilometer lang. Onderweg kunnen wandelaars een aantal QR-codes scannen met de smartphone. Zo leren ze een aantal interessante weetjes over het natuurgebied Bellebroek, dat deel uitmaakt van het natuurlandschap Beneden-Dender met de Debnder die door het gebied loopt.