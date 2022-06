Beklaagde riskeert twee jaar rijverbod nadat hij eerder rijverbod negeerde

De feiten gebeurden toen de beklaagde en de politie in de file stonden. De politiediensten besloten de man aan de kant te zetten en gingen over tot een controle. Daaruit bleek dat hij nog een rijverbod had lopen en dus helemaal niet mocht rijden met de wagen. De beklaagde vond dat hij ten onrechte gecontroleerd wordt omdat hij in de file stond en hij helemaal niets verkeerd deed, maar de rechtbank gooide dit van tafel. “Politiediensten mogen gelijk waar en bij eender wie overgaan tot een controle", aldus het openbaar ministerie. De man gebruikte in het verleden drugs en alcohol, en ook nu was er nog een problematiek aanwezig waardoor hij niet geschikt is om te rijden.