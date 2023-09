Baby Eleni (5 maand) herstelt in UZ Leuven na openhartoperatie: “Wie stuurt ons zonnestraaltje wenskaartje?”

RESTOTIP. Maison Stephanie: lekkere lunch tussen de praline en chocola

Dendermonde is sinds kort met Maison Stephanie een nieuw delicatessewinkeltje met koffiehuis rijker. Een herenhuis in het hartje van de stad werd daarvoor gerenoveerd. Tussen de snoepjes, pralines, chocola en andere confiserie kan er ook ontbeten en geluncht worden. Wij gingen langs voor de lunch en die viel erg in de smaak.