Advocaat gaat in beroep tegen internering van cliënt nadat zijn partner om het leven kwam bij een ruzie

De feiten dateren intussen al van twee jaar geleden. In een klein appartementje in de Rossevaalstraat kreeg het koppel ruzie en kwam het tot een gevecht. Na een hevige duw kwam N.W. om het leven en vluchtte Youssef weg naar Aalst, waar hij enkele dagen later werd opgepakt. Tijdens de ruzie werd er ook heel wat drank gebruikt, en dus had de verdachte nooit de intentie om zijn vrouw met voorbedachte rade om het leven te brengen. In de eerste plaats werd hij verdacht van moord, maar dit veranderde later naar doodslag, en nu volgde de internering. “Mijn cliënt werd geïnterneerd voor de doodslag op zijn vriendin in de Rossevaalstraat in Lebbeke, maar deze beslissing is volledig onterecht", zegt Mallego. “Hij is zeker toerekeningsvatbaar en bij zijn volle verstand. Hij is misschien wat naïef en simpel, maar dat wil niet zeggen dat hij niet weet wat hij doet in het dagelijkse leven", klinkt het.